Bizar ne demek, TDK'ya göre Bizar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bizar ne demek? Bizar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bizar kelimesi. Peki bizar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bizar nedir, bizar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BİZAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bizar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Bizar kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre bizar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tedirgin, bezmiş, usanmış, bezginlik getirmiş bir biçimde



BİZAR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kendinden bizar, dünyadan, insanlardan, her şeyden bizar, eve döndü.



BİZAR KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- bizar etmek

- bizar olmak

