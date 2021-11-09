Bızbız ne demek, TDK'ya göre Bızbız kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bızbız ne demek? Bızbız TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi bızbız kelimesi. Peki bızbız ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre bızbız nedir, bızbız kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

BIZBIZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Bızbız kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre bızbız kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Davula sol elle vurulan ince değnek

