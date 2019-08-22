Bizim Ev katılımcıları Anadolu Arabaları Müzesi’ni gezdi

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi katılımcıları, Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'ni ziyaret ederek, nostaljik arabalar ve tarihi hakkında bilgi sahibi oldu.

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, eğitici ve öğretici atölyelerin yanı sıra, düzenlediği faaliyetlerle de kursiyerlere farklı tecrübeler yaşatıyor. Bizim Ev katılımcıları bu kez Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'ni ziyaret etti. 120 Bizim Ev katılımcısı, gruplar halinde otomobil tarihinin gözler önüne serildiği Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi'ni gezerek bilgi sahibi oldu. Nostaljik arabalar ve araba tarihinin geçmişine şahitlik eden Bizim Ev katılımcıları, farklı bir tecrübe edindi.

Ziyarete Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer de eşlik etti. Bizim Ev katılımcılarının heyecanına ortak olan Özer, bu tür faaliyetlerin sosyalleşme açısından da önemli olduğunu ifade etti. Ziyarete katılan Bizim Ev katılımcıları da ziyaretten keyif aldıklarını belirterek, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve emeği geçenlere teşekkür ettiler,

Nilüfer Belediyesi Bizim Ev Engelliler Sosyal Yaşam Destek Merkezi, katılımcıların sosyal ortamlarda yer almaları için yeni faaliyetler düzenlemeye devam edecek.

Kaynak: İHA