Bizim Köyün Kızları Kübra Ece kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden intihar etti? İşte, Kübra Ece'nin biyografisi...

TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Bizim Köyün Kızları programının sevilen yarışmacısı Kübra Ece, intihar haberiyle yürekleri yaktı. Bunun hemen ardından, Bizim Köyün Kızları Kübra Ece kimdir? Nereli, kaç yaşında? Neden intihar etti? soru başlıkları merak konusu oldu. Haberimizde Kübra Ece hakkında merak edilenlere yer verdik. İşte, Kübra Ece'nin biyografisi...

BİZİM KÖYÜN KIZLARI KÜBRA ECE KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? NEDEN İNTİHAR ETTİ? İŞTE, KÜBRA ECE'NİN BİYOGRAFİSİ...

Kübra Ece, 1992 yılında dünyaya geldi. Muhasebe işiyle uğraşan Ece, TRT ekranlarında seyirciyle buluşan Bizim Köyün Kızları programına konuk olmuştur. Oldukça renkli bir karaktere sahip olan Kübra Ece, son olarak fırıncılık ile uğraştığını programda açıklamıştı. Daha önce hiç köye gitmediğini ve köy hayatının olmadığını söyleyen yarışmacı bizim köyün kızları yarışmasına da bu nedenle katılmıştı.

Kübra Ece, programda yansıttığı güzel enerjisiyle seyircinin de dikkatini çekmiş, sevgilerini kazanmıştı. Yarışma esnasındaki pozitif enerjisini, intihara çeviren olayın ne olduğu henüz kesin olarak bilinmiyor.

Kübra Ece'nin intihar ederek yaşamını sonlandırdığını, Instagram fenomeni Habibe Durkaya duyurdu. Genç yarışmacının 4 kattan atlayarak hayatına son verdiği iddia ediliyor. Acı haberi duyuran Durkaya, “Babanla konuşana kadar inanmak istemedim. Neden gittin neden? Ben seni hep gülen yüzünle hazırlayacağım. BKK’nın (Bizim Köyün Kızları) meleği. Mekanın cennet olsun.” ifadelerini kullandı.