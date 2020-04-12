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  3. ‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, "Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın" diyen 5 çocuk korona virüs tedbirlerince sokağa çıkma yasağı kuralına uyarak herkesi kurallara uymaya davet ettiler.

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, "Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın" diyen 5 çocuk korona virüs tedbirlerince sokağa çıkma yasağı kuralına uyarak herkesi kurallara uymaya davet ettiler.

Dünya'da kürsel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de de geniş güvenlik önlemleri alınmaya devam ediyor. Alınan tedbirler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşın sokağa çıkma yasağı getirildi. Geyve ilçesinin Karacaören Mahallesinde yaşayan Halil Gül isimli vatandaşın 5 çocuğu ise korona virüs tedbirleri kapsamında "Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın" diyerek evden çıkmıyor. Ulusal pandemi olan korona virüs tedbirlerince alınan kararlara uyan çocuklar herkesi kurallara uymaya davet ettiler.

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

‘Bizim yüzümüzden kimse hasta olmasın’ diyen 5 çocuk evden çıkmıyor

Kaynak: İHA




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