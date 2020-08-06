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Bizimkiler’in Cemil’i, Uğurtan Sayıner'ın son hali görenleri üzdü

Bir dönemin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sayıner için sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Berna Laçin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den yardım istedi.

Bizimkiler’in Cemil’i, Uğurtan Sayıner'ın son hali görenleri üzdü

90'lı yıllara damgasını vuran Bizimkiler dizisinde Cemil karakteriyle tanıdığımız İzmir'in Karşıyaka ilçesinde oturan 76 yaşındaki sanatçı Uğurtan Sayıner, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 

Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Saygıner'ın son hali görenleri üzdü

Türk televizyon tarihine damga vuran "Bizimkiler" dizisinde canlandırdığı "Cemil" karakteriyle hafızalara kazınan Sayıner için sanatçı dostlarının yaptığı çağrı üzerine, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Saygıner'ın son hali görenleri üzdü

Sayıner, ambulansla, Büyükşehir Belediyesine bağlı Eşrefpaşa Hastanesine götürüldü. 

Uğurtan Sayıner'in adını taşıyan kültür ve sanat merkezinin yöneticisi Hasan Kızılaslan, AA muhabirine, son dönemde usta sanatçının yaşlılığa bağlı hastalıklarının ağırlaştığını belirterek, "Buna bağlı şuur kaybı da yaşıyor. Bakımı evde dostlarının desteğiyle karşılanıyor. Ancak yine de profesyonel sağlık hizmeti gerekiyor. Bu nedenle sanatçı dostları destek paylaşımında bulundu." dedi

Bizimkiler’in Cemil’i Uğurtan Saygıner'ın son hali görenleri üzdü

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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