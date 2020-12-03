Türk televizyonculuk tarihinin en uzun süren dizilerinden olan ve 90'lı yıllara damgasının vuran 'Bizimkiler' dizisinin 'Hayırsız Damadı Aydın' rolüyle hafızalara kazınan Tayfun Çorağan'ın son hali herkesi şaşırttı.

15 yıldır ekranlardan uzak olan Bizimkiler dizisinin unutulmaz ismi Tayfun Çorağan yıllar sonra tekrar ortaya çıktı.

67 yaşındaki Çorağan, uzun yıllardır İstanbul dışında gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Çorağan yaptığı açıklamada "Hiçbir zaman istemediğim bir prodüksiyonda yer almadım. Tiyatro ve sinema dahil, oyunculuk yaşamımda pişmanlığım olmadı" demişti.

Ekranlardan çok uzun zamandır uzak olan ünlü oyuncu ekranlara dönmek istemediğini de söylemiş ve "Köyde zeytin topluyorum" diyerek dikkat çekmişti.