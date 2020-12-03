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Bizimkiler'in 'Hayırsız Damadı' Tayfun Çorağan'ı görenler gözlerine inanamadı!

Bir döneme damga vuran 'Bizimkiler' dizisinde Şükrü Bey'in 'Hayırsız Damadı Aydın' olarak tanıdığımız usta oyuncu Tayfun Çorağan'ın son hali sevenlerini şok etti. İşte usta ismin son hali..

Bizimkiler'in 'Hayırsız Damadı' Tayfun Çorağan'ı görenler gözlerine inanamadı!

 Türk televizyonculuk tarihinin en uzun süren dizilerinden olan ve 90'lı yıllara damgasının vuran 'Bizimkiler' dizisinin 'Hayırsız Damadı Aydın' rolüyle hafızalara kazınan Tayfun Çorağan'ın son hali herkesi şaşırttı.

15 yıldır ekranlardan uzak olan Bizimkiler dizisinin unutulmaz ismi Tayfun Çorağan yıllar sonra tekrar ortaya çıktı.

Bizimkiler'in 'Hayırsız Damadı' Tayfun Çorağan'ı görenler gözlerine inanamadı!

 67 yaşındaki Çorağan, uzun yıllardır İstanbul dışında gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

Çorağan yaptığı açıklamada "Hiçbir zaman istemediğim bir prodüksiyonda yer almadım. Tiyatro ve sinema dahil, oyunculuk yaşamımda pişmanlığım olmadı" demişti.

Bizimkiler'in 'Hayırsız Damadı' Tayfun Çorağan'ı görenler gözlerine inanamadı!

Ekranlardan çok uzun zamandır uzak olan ünlü oyuncu ekranlara dönmek istemediğini de söylemiş ve "Köyde zeytin topluyorum" diyerek dikkat çekmişti.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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