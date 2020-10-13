Bizİzmir tablet başvurusu | Ücretsiz tablet alma

Yeni tip koronavirüsün getirmiş olduğu pandemi sürecinde, salgının bulaş riskini en aza indirmek amacıyla okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesi, uzaktan eğitimi beraberinde getirdi. Bu kapsamda, öğrenciler eğitimlerine TRT EBA TV üzerinden devam ederken tablet sahibi olmayan çocukların mağduriyetini gören belediyelerden öğrencilere tablet desteği verilmeye başlandı.

İzmir Belediyesi de uzaktan eğitim alan öğrencilerin mağdur olmaması adına ihtiyaç sahibi kişilere, Bizİmir üzerinden yapılacak başvurular neticesinde tablet dağıtımı yapılacağını açıkladı. Peki Bizİzmir tablet başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz tablet alma İzmir Belediyesi tarafından sağlanan ücretsiz tablet desteğinden yararlanmak için bilmeniz gereken tüm detaylar haberimizde!

Bizİzmir TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ÜCRETSİZ TABLET ALMA

https://www.bizizmir.com/tabletdestegi adresi giriş sağlayarak öncelikle karşısına çıkan formu eksiksiz olarak dolduracaksınız. Forma öncelikle tableti kullanacak öğrencinin Adı Soyadı ve T.C Kimlik Numarasını gireceksiniz. Ardından öğrencinin Velisi durumunda olan Anne veya Babasının Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarasıyla birlikte telefon numarasını eksiksiz bir şekilde dolduracaksınız. Ben Robot Değilim seçeneğiyle birlikte Talep Sözleşmesi onaylandıktan sonra Başvuru Yap butonu tıklanarak ücretsiz tablet başvurunuz tamamlanacaktır.

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ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yapılan açıklamada,

"Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.

Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız." ifadeleri kullanıldı.