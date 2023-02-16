Bjarke Jacobsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjarke Jacobsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bjarke Jacobsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bjarke Jacobsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bjarke Jacobsen 21 Ağu 1993 tarihinde Helsinge şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Bjarke Halfdan Jacobsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bjarke Jacobsen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRIME PERFORMER MANAGEMENT yapmaktadır. Bjarke Jacobsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wehen Wiesbaden futbol takımında oynamaktadır. Wehen Wiesbaden takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bjarke Jacobsen'nin Wehen Wiesbaden ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Bjarke Jacobsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bjarke Jacobsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bjarke Jacobsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bjarke Jacobsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Nordsjaell. U19

27 Ağu 2012 yılında FC Helsingör

8 Temmuz 2014 yılında Akademisk BK

2 Şubat 2015 yılında Vendsyssel FF

2 Ağu 2017 yılında AC Horsens

1 Temmuz 2021 yılında Wehen Wiesbaden

Bjarke Jacobsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bjarke Jacobsen şuan Wehen Wiesbaden takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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