Bjarki Bjorn Gunnarsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjarki Bjorn Gunnarsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bjarki Bjorn Gunnarsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bjarki Bjorn Gunnarsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bjarki Bjorn Gunnarsson 6 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bjarki Bjorn Gunnarsson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bjarki Bjorn Gunnarsson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 2 Şubat 2024 tarihinde bitmektedir.

Bjarki Bjorn Gunnarsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bjarki Bjorn Gunnarsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bjarki Bjorn Gunnarsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bjarki Bjorn Gunnarsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Haziran 2020 yılında Víkingur

30 Haziran 2020 yılında Haukar

18 Şubat 2021 yılında Víkingur

13 Mayıs 2021 yılında Thróttur Vogum

16 Ekim 2021 yılında Víkingur

27 Temmuz 2022 yılında Kórdrengir

2 Şubat 2023 yılında Víkingur

8 Şubat 2023 yılında ÍBV

2 Şubat 2024 yılında Víkingur

Bjarki Bjorn Gunnarsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bjarki Bjorn Gunnarsson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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