Bjarne Thoelke kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjarne Thoelke Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bjarne Thoelke adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bjarne Thoelke Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bjarne Thoelke 11 Nisan 1992 tarihinde Gifhorn şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bjarne Thoelke Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Funke Spielerberatung yapmaktadır. Bjarne Thoelke, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 28 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Bjarne Thoelke'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bjarne Thoelke Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bjarne Thoelke isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bjarne Thoelke Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bjarne Thoelke futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Wolfsburg U17

1 Temmuz 2009 yılında Wolfsburg U19

1 Temmuz 2010 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2011 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2012 yılında Dresden

30 Haziran 2013 yılında Wolfsburg

1 Temmuz 2013 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2015 yılında Karlsruhe

1 Temmuz 2017 yılında Hamburg

1 Temmuz 2018 yılında Admira Wacker

1 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2021 yılında Saarbrücken

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

28 Ocak 2022 yılında Saarbrücken

Bjarne Thoelke Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bjarne Thoelke şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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