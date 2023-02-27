Bjarni Adalsteinsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjarni Adalsteinsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bjarni Adalsteinsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bjarni Adalsteinsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bjarni Adalsteinsson 1 Eylül 1999 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Bjarni Aðalsteinsson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bjarni Adalsteinsson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bjarni Adalsteinsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına 10 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Bjarni Adalsteinsson'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Ekim 2024 tarihinde bitmektedir.

Bjarni Adalsteinsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bjarni Adalsteinsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bjarni Adalsteinsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bjarni Adalsteinsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2016 yılında Dalvík/Reynir

10 Ocak 2017 yılında KA Akureyri

16 Şubat 2018 yılında Mangi

16 Ekim 2018 yılında KA Akureyri

4 Mayıs 2019 yılında Mangi

15 Haziran 2019 yılında KA Akureyri

Bjarni Adalsteinsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bjarni Adalsteinsson şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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