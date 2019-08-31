BJK resmen kapatıldı!

Beşiktaş Yönetim Kurulu, BJK TV'yi kapatma kararı aldı. Kanal, 31 Ağustos itibariyle siyah-beyazlı taraftarlara veda etti.

Yönetim kurulu, kulübe mali zarar gerekçesiyle BJK TV ile ilgili bu kararı alırken; YouTube ve sosyal medya mecralar üzerinden iletişim faaliyetlerinin süreceği öğrenildi.

Fikret Orman, daha önce yaptığı açıklamada, "Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor ancak ben dahil kimse izlemiyor” ifadelerini kullanmıştı.