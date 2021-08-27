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BJK Şampiyonlar Ligi fikstürü | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu. Bu kapsamda BJK Şampiyonlar Ligi fikstürü | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

BJK Şampiyonlar Ligi fikstürü | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş; Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon ile eşleşti. Beşiktaş'ın Devler Ligi fikstürü belli oldu. Bu kapsamda BJK Şampiyonlar Ligi fikstürü | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

BJK ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ 

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alacak temsilcimiz Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.

İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü

15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund

28 Eylül | Ajax-Beşiktaş

19 Ekim | Beşiktaş-Sporting

3 Kasım | Sporting-Beşiktaş

24 Kasım | Beşiktaş-Ajax

7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, Devler Ligi'nde 15 Eylül tarihinde start verecek ve ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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