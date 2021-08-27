BJK Şampiyonlar Ligi fikstürü | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman?
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu. Bu kapsamda BJK Şampiyonlar Ligi fikstürü | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş; Ajax, Borussia Dortmund ve Sporting Lizbon ile eşleşti. Beşiktaş'ın Devler Ligi fikstürü belli oldu. Bu kapsamda BJK Şampiyonlar Ligi fikstürü | Beşiktaş Şampiyonlar Ligi ilk maçı ne zaman? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...
BJK ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda yer alacak temsilcimiz Beşiktaş'ın fikstürü belli oldu.
İşte Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi fikstürü
15 Eylül | Beşiktaş-Dortmund
28 Eylül | Ajax-Beşiktaş
19 Ekim | Beşiktaş-Sporting
3 Kasım | Sporting-Beşiktaş
24 Kasım | Beşiktaş-Ajax
7 Aralık | Dortmund-Beşiktaş
BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK MAÇI NE ZAMAN?
Beşiktaş, Devler Ligi'nde 15 Eylül tarihinde start verecek ve ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek.