Bjorgvin Mani Bjarnason kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjorgvin Mani Bjarnason Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bjorgvin Mani Bjarnason adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bjorgvin Mani Bjarnason Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bjorgvin Mani Bjarnason 6 Mayıs 2004 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bjorgvin Mani Bjarnason Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KA Akureyri futbol takımında oynamaktadır. KA Akureyri takımına - tarihinde katılmıştır. Bjorgvin Mani Bjarnason'nin KA Akureyri ile sözleşmesi 31 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.
Bjorgvin Mani Bjarnason Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bjorgvin Mani Bjarnason futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Mayıs 2022 yılında Hamrarnir
16 Ekim 2022 yılında KA Akureyri
Bjorgvin Mani Bjarnason Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bjorgvin Mani Bjarnason şuan KA Akureyri takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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