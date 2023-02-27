Bjorn Aron Bjornsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjorn Aron Bjornsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bjorn Aron Bjornsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bjorn Aron Bjornsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bjorn Aron Bjornsson 11 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bjorn Aron Bjornsson Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 29 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Bjorn Aron Bjornsson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Bjorn Aron Bjornsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bjorn Aron Bjornsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
29 Ocak 2021 yılında Keflavík
12 Nisan 2021 yılında Vídir
16 Ekim 2021 yılında Keflavík
23 Mart 2022 yılında Reynir S
31 Aralık 2022 yılında Keflavík
Bjorn Aron Bjornsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bjorn Aron Bjornsson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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