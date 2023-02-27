Bjorn Berg Bryde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjorn Berg Bryde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bjorn Berg Bryde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bjorn Berg Bryde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bjorn Berg Bryde 8 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bjorn Berg Bryde Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bjorn Berg Bryde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Stjarnan Gardabaer futbol takımında oynamaktadır. Stjarnan Gardabaer takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Bjorn Berg Bryde'nin Stjarnan Gardabaer ile sözleşmesi 31 Ekim 2023 tarihinde bitmektedir.

Bjorn Berg Bryde Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bjorn Berg Bryde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bjorn Berg Bryde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bjorn Berg Bryde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Mart 2012 yılında Grindavík

21 Şubat 2019 yılında Stjarnan

26 Şubat 2019 yılında HK Kópavogs

16 Ekim 2019 yılında Stjarnan

Bjorn Berg Bryde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bjorn Berg Bryde şuan Stjarnan Gardabaer takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.