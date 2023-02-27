Bjorn Daniel Sverrisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjorn Daniel Sverrisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bjorn Daniel Sverrisson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Bjorn Daniel Sverrisson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Bjorn Daniel Sverrisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjorn Daniel Sverrisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Bjorn Daniel Sverrisson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjorn Daniel Sverrisson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bjorn Daniel Sverrisson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bjorn Daniel Sverrisson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bjorn Daniel Sverrisson 29 Mayıs 1990 tarihinde Hafnarfjörður şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bjorn Daniel Sverrisson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bjorn Daniel Sverrisson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FH Hafnarfjördur futbol takımında oynamaktadır. FH Hafnarfjördur takımına 22 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Bjorn Daniel Sverrisson'nin FH Hafnarfjördur ile sözleşmesi 16 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Bjorn Daniel Sverrisson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bjorn Daniel Sverrisson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Bjorn Daniel Sverrisson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bjorn Daniel Sverrisson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2007 yılında Hafnarfjördur

18 Şubat 2014 yılında Viking FK

26 Ağustos 2016 yılında Aarhus GF

27 Ağustos 2017 yılında Vejle BK

31 Aralık 2017 yılında Aarhus GF

22 Şubat 2019 yılında Hafnarfjördur

Bjorn Daniel Sverrisson kimdir

Bjorn Daniel Sverrisson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bjorn Daniel Sverrisson şuan FH Hafnarfjördur takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Bjorn Daniel Sverrisson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 9 numaralı formasıyla 21 Ocak 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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Bjorn Daniel Sverrisson nereli

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