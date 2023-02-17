Bjorn Kopplin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjorn Kopplin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bjorn Kopplin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bjorn Kopplin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bjorn Kopplin 7 Ocak 1989 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bjorn Kopplin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Bjorn Kopplin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Randers FC futbol takımında oynamaktadır. Randers FC takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Bjorn Kopplin'nin Randers FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bjorn Kopplin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bjorn Kopplin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.25 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bjorn Kopplin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bjorn Kopplin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında FC Bayern U17

1 Temmuz 2006 yılında FC Bayern U19

1 Temmuz 2008 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2010 yılında Bochum

1 Temmuz 2012 yılında Union Berlin

1 Temmuz 2015 yılında Pr. Münster

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2017 yılında Hobro IK

1 Temmuz 2018 yılında Bröndby IF

1 Ocak 2019 yılında Randers

Bjorn Kopplin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bjorn Kopplin şuan Randers FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bjorn Kopplin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

1.FC Union Berlin (1995-2004), FC Bayern München (2004-2008)

Almanya U20 takımında 13 numaralı formasıyla 22 Nisan 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.

Almanya U19 takımında 3 numaralı formasıyla 7 Eylül 2007 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 0 gol atmıştır.

Almanya U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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