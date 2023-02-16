Bjorn Rother kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bjorn Rother Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bjorn Rother adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bjorn Rother Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bjorn Rother 29 Temmuz 1996 tarihinde Stolberg şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bjorn Rother Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Signature - ISCM AG yapmaktadır. Bjorn Rother, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bjorn Rother'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bjorn Rother Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bjorn Rother isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bjorn Rother Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bjorn Rother futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Aachen U17

1 Temmuz 2013 yılında Leverkusen U19

1 Temmuz 2015 yılında W. Bremen II

1 Temmuz 2017 yılında 1.FC Magdeburg

15 Temmuz 2020 yılında Hansa Rostock

1 Temmuz 2022 yılında RW Essen

Bjorn Rother Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bjorn Rother şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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