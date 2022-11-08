Online ve mağazalarda olmak üzere Kasım ayının gelmesi ile birlikte başlayan Black Friday'in bu sene uygulanacağı günler merakla araştırılıyor. Alışveriş tutkunlarının iple çektiği günün hangi olacağı ve mağazaların yüzde kaçlık indirimler yapacağını araştıranlar için işte "Black Friday İndirimleri | Hangi Firmada Ne Kadar İndirim Var? 2022 Black Friday Ne Zaman?"

BLACK FRİDAY NEDİR?

Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıkan ve alışveriş tutkunları için önemli bir gün olan Black Friday, ABD'de her yıl kutlanan Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma gününe denmektedir. Bugün 1952 tarihinden beri ABD'de Noel'in başlangıç günü olarak kabul edilmektedir.

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BLACK FRİDAY NE ZAMAN?

Şükran Günü'nden sonraki ilk Cuma gününe denk gelen Black Friday bu yıl 25 Kasım tarihinde başlayacak.

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

İndirimlerde genelde fiyatlar çok aşağıya çekildiği için Black Friday çoğu yerde 24 saat sürüyor. Ancak bazı mağaza ve online sitelerde Black Friday, 3-4 gün boyunca sürebiliyor.

BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ

Black Friday'ın başlaması ile birlikte teknoloji, giyim, gıda, kozmetik, kişisel bakım gibi birçok alanda yüzde 30 ve yüzde 50 indirim uygulanmaktadır. Ayrıca belirli mağazalar sepete özelde yüzde 5,10,15 gibi indirimler de yapmakta.