EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT'lilerin sayısını açıkladı, maliyeti hesapladı! Bugün yasa çıkarsa kaç kişi emekli olacak? Gözler hükümete çevrildiÜç Kuruş ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta başlıyor?Üç Kuruş dizisi konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var?Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt, Erkan Özerman hakkında çarpıcı itirafta bulundu! "Erkan Bey yoklamasını çeker..."Kadıköy Taşı ne demek, TDK'ya göre Kadıköy Taşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Mustafa Kemal Atatürk nerede, nasıl, ne zaman vefat etmiştir?Gelinim Mutfakta 1 Kasım 2021 Pazartesi puan durumu | 1 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Bu yıl Atatürk'ün kaçıncı ölüm yıldönümüdür? Mustafa Kemal Atatürk öleli kaç yıl oldu?TÜBİTAK çalışanı Dr. Dilek Dündar Erbahar intihar etti! Evinde ölü bulunan bilim insanı, eşine not bırakmış!Bengü ikinci kez annelik heyecanı yaşıyor! Oğluna verdiği isim çok şaşırttı!
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Black Friday ne zaman, hangi tarihte? Kara Cuma indirimleri 2021

Black Friday ne zaman, hangi tarihte? Kara Cuma indirimleri 2021

Black Friday ya da diğer ismiyle Kara Cuma alışveriş çılgınlığına çok az bir zaman kaldı. Vatandaşlar Black Friday'in ne zaman olduğunu merak ediyorlar. Peki Black Friday ne zaman, hangi tarihte? Kara Cuma indirimleri 2021...

Black Friday ne zaman, hangi tarihte? Kara Cuma indirimleri 2021

Alışveriş tutkunları tarafından Black Friday'ın ne zaman olacağı merakla araştırılıyor. Black Friday ya da diğer ismiyle Kara Cuma döneminde dünyada ve Türkiye'de birçok kampanya düzenleniyor. Türkiye'de firmalar alışveriş çılgınlığına Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle katılıyorlar. Alışveriş siteleri ve içerisindeki birçok marka yüzde 80'lere varan indirimler gerçekleştiriyor. Bu bağlamda 'Black Friday ne zaman, hangi tarihte? Kara Cuma indirimleri 2021'

Black Friday ne zaman, hangi tarihte? Kara Cuma indirimleri 2021

BLACK FRİDAY NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Bu yıl Black Friday 26 Kasım 2021 Cuma gününe denk geliyor. Birçok alışveriş firması ilgili hafta boyunca indirim kampanyaları gerçekleştirecekler.

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe Black Friday denir. Kara Cuma günü 1932 yılından bu güne Noel'in alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Çok erken saatte açılan mağazalar, geç saatte kapanırlar. Beklenmeyecek derecede fazla satış gerçekleştirilir.

Black Friday ne zaman, hangi tarihte? Kara Cuma indirimleri 2021

BLACK FRİDAY NEDİR, BLACK FRIDAY İSMİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

Tarihte ilk olarak 1961 yılında bu alışveriş gününden Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günün olma sebebi ise Philadelphia'da alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklardır. Son yıllarda bu durum hem vatandaşlara hem de mağazalara olumlu biçimde yansımaktadır. ABD'deki Walmart gibi ünlü mağazalar her sene kapılarını müşterilerine daha erken açmakta ve işçilerin mesaileri daha yoğun geçmektedir.

Black Friday ne zaman, hangi tarihte? Kara Cuma indirimleri 2021

BLACK FRİDAY'DE HANGİ MAĞAZALAR İNDİRİMDE OLACAK?

Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor gibi alışveriş siteleri başta olmak üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok markanın Black Friday indirimi yapması bekleniyor.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT