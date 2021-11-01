Alışveriş tutkunları tarafından Black Friday'ın ne zaman olacağı merakla araştırılıyor. Black Friday ya da diğer ismiyle Kara Cuma döneminde dünyada ve Türkiye'de birçok kampanya düzenleniyor. Türkiye'de firmalar alışveriş çılgınlığına Efsane Cuma, Süper Cuma, Şahane Cuma gibi isimlerle katılıyorlar. Alışveriş siteleri ve içerisindeki birçok marka yüzde 80'lere varan indirimler gerçekleştiriyor. Bu bağlamda 'Black Friday ne zaman, hangi tarihte? Kara Cuma indirimleri 2021'

BLACK FRİDAY NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Bu yıl Black Friday 26 Kasım 2021 Cuma gününe denk geliyor. Birçok alışveriş firması ilgili hafta boyunca indirim kampanyaları gerçekleştirecekler.

ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe Black Friday denir. Kara Cuma günü 1932 yılından bu güne Noel'in alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Çok erken saatte açılan mağazalar, geç saatte kapanırlar. Beklenmeyecek derecede fazla satış gerçekleştirilir.

BLACK FRİDAY NEDİR, BLACK FRIDAY İSMİ NEREDEN GELMEKTEDİR?

Tarihte ilk olarak 1961 yılında bu alışveriş gününden Black Friday olarak bahsedilmiştir. O günün olma sebebi ise Philadelphia'da alışverişten dolayı oluşan yoğun trafik ve zorluklardır. Son yıllarda bu durum hem vatandaşlara hem de mağazalara olumlu biçimde yansımaktadır. ABD'deki Walmart gibi ünlü mağazalar her sene kapılarını müşterilerine daha erken açmakta ve işçilerin mesaileri daha yoğun geçmektedir.

BLACK FRİDAY'DE HANGİ MAĞAZALAR İNDİRİMDE OLACAK?

Trendyol, Hepsiburada, Gittigidiyor gibi alışveriş siteleri başta olmak üzere her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok markanın Black Friday indirimi yapması bekleniyor.