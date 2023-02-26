Bladimir Diaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bladimir Diaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bladimir Diaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bladimir Diaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bladimir Diaz 10 Temmuz 1992 tarihinde Buenaventura şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kolombiya,El Salvador uyrukludur.Gerçek adı da Bladimir Yovany Díaz Saavedra şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bladimir Diaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.B SOCCER LTD yapmaktadır. Bladimir Diaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bladimir Diaz'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bladimir Diaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bladimir Diaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bladimir Diaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bladimir Diaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Real Santander

1 Temmuz 2008 yılında Alianza Petrol.

1 Temmuz 2010 yılında El Roble

1 Temmuz 2012 yılında Once Lobos

1 Temmuz 2014 yılında Chalatenango

1 Temmuz 2018 yılında Alianza FC

3 Temmuz 2019 yılında Nongbua FC

31 Aralık 2019 yılında Alianza FC

1 Ocak 2020 yılında Comunicaciones

30 Haziran 2020 yılında Alianza FC

8 Temmuz 2020 yılında Comunicaciones

24 Ocak 2021 yılında Cobán Imperial

1 Temmuz 2021 yılında Chalatenango

7 Ocak 2022 yılında FAS

1 Temmuz 2022 yılında Alashkert

1 Ocak 2023 yılında Al-Diraiyah FC

1 Şubat 2023 yılında Ness Ziona

Bladimir Diaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bladimir Diaz şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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