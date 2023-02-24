Blagoy Makendzhiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blagoy Makendzhiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Blagoy Makendzhiev kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Blagoy Makendzhiev ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Blagoy Makendzhiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blagoy Makendzhiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Blagoy Makendzhiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blagoy Makendzhiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blagoy Makendzhiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blagoy Makendzhiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blagoy Makendzhiev 11 Temmuz 1988 tarihinde Petrich şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Благой Георгиев Макенджиев şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blagoy Makendzhiev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Blagoy Makendzhiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Blagoy Makendzhiev'nin Krumovgrad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Blagoy Makendzhiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blagoy Makendzhiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Blagoy Makendzhiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blagoy Makendzhiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Pirin

1 Şubat 2011 yılında CSKA Sofya

1 Temmuz 2013 yılında Beroe

16 Şubat 2017 yılında Pirin

1 Ocak 2018 yılında Cherno More

4 Şubat 2019 yılında Dunav

1 Temmuz 2020 yılında Montana

1 Temmuz 2021 yılında Levski Krumovgr

Blagoy Makendzhiev kimdir

Blagoy Makendzhiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blagoy Makendzhiev şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Pirin Blagojevgrad (bis 2006)

Blagoy Makendzhiev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bulgaristan takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Blagoy Makendzhiev nereli

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