Blair Alston kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blair Alston Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blair Alston adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blair Alston Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blair Alston 23 Mart 1992 tarihinde Kirkcaldy şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blair Alston Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Blair Alston, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kilmarnock FC futbol takımında oynamaktadır. Kilmarnock FC takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Blair Alston'nin Kilmarnock FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Blair Alston Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Blair Alston isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blair Alston Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blair Alston futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Falkirk FC

1 Temmuz 2016 yılında St. Johnstone

1 Temmuz 2019 yılında Hamilton Acad.

18 Ağu 2020 yılında Falkirk FC

1 Temmuz 2021 yılında Kilmarnock FC

Blair Alston Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blair Alston şuan Kilmarnock FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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