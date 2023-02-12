Blair Spittal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blair Spittal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blair Spittal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blair Spittal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blair Spittal 19 Aralık 1995 tarihinde Erskine şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blair Spittal Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Consilium Sports Group yapmaktadır. Blair Spittal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Motherwell FC futbol takımında oynamaktadır. Motherwell FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Blair Spittal'nin Motherwell FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Blair Spittal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Blair Spittal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blair Spittal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blair Spittal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Queen's Park U1

1 Temmuz 2012 yılında Queen's P. U20

1 Temmuz 2013 yılında Queen's Park

1 Temmuz 2014 yılında Dundee United

1 Temmuz 2017 yılında Partick Thistle

1 Temmuz 2019 yılında Ross County

7 Ekim 2020 yılında Partick Thistle

3 Ocak 2021 yılında Ross County

1 Temmuz 2022 yılında Motherwell FC

Blair Spittal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blair Spittal şuan Motherwell FC takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Erskine GC, Rangers FC (2008-2010), Queen´s Park FC (2010-2013)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.