Blair Turgott kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blair Turgott Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blair Turgott adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blair Turgott Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blair Turgott 22 Mayıs 1994 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen Jamaika,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Blair Sebastian Turgott şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blair Turgott Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BHM Sports Agency yapmaktadır. Blair Turgott, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 5 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Blair Turgott'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Blair Turgott Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/blairturgott

http://www.instagram.com/blairturgz/

Haberin Devamı

Blair Turgott Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Blair Turgott isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Blair Turgott Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blair Turgott futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında West Ham U21

22 Kasım 2012 yılında Bradford

3 Mart 2013 yılında West Ham U21

29 Kasım 2013 yılında Colchester Utd.

4 Ocak 2014 yılında West Ham U21

17 Ocak 2014 yılında Rotherham

4 Şubat 2014 yılında West Ham U21

27 Mart 2014 yılında FC Dag & Red

3 Mayıs 2014 yılında West Ham U21

2 Şubat 2015 yılında Coventry City

1 Temmuz 2015 yılında Leyton Orient

5 Ağu 2016 yılında Bromley

1 Temmuz 2017 yılında Stevenage

8 Eylül 2017 yılında Boreham Wood

20 Aralık 2017 yılında Stevenage

21 Aralık 2017 yılında Boreham Wood

9 Şubat 2018 yılında Maidstone

8 Mart 2018 yılında Boreham Wood

9 Mart 2018 yılında Maidstone

15 Temmuz 2019 yılında Östersund

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

5 Mayıs 2022 yılında Häcken

Blair Turgott Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blair Turgott şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Blair Turgott Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Jamaika takımında 15 numaralı formasıyla 7 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İngiltere U18 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.