Blair Yule kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blair Yule Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blair Yule adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blair Yule Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blair Yule 23 Ağu 1992 tarihinde Aberdeen şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İskoçya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blair Yule Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Blair Yule, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cove Rangers FC futbol takımında oynamaktadır. Cove Rangers FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Blair Yule'nin Cove Rangers FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Blair Yule Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Blair Yule isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blair Yule Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blair Yule futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Cove Rangers FC

1 Eylül 2010 yılında Dyce Juniors FC

1 Ekim 2010 yılında Cove Rangers FC

1 Temmuz 2017 yılında Arbroath

1 Temmuz 2018 yılında Cove Rangers FC

Blair Yule Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blair Yule şuan Cove Rangers FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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