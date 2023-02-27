Blankson Anoff kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blankson Anoff Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blankson Anoff adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blankson Anoff Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blankson Anoff 24 Mart 2001 tarihinde Konkonuru şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blankson Anoff Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Blankson Anoff, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Blankson Anoff'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Blankson Anoff Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blankson Anoff isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blankson Anoff Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blankson Anoff futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2019 yılında Clermont Foot

12 Ağustos 2020 yılında A. Lustenau

30 Haziran 2021 yılında Clermont Foot

31 Temmuz 2021 yılında Hesperange

Blankson Anoff Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blankson Anoff şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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