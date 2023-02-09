Blas Armoa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blas Armoa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blas Armoa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blas Armoa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blas Armoa 3 Şubat 2000 tarihinde Luque şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Aslen Paraguay uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Blas Esteban Armoa Núñez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blas Armoa Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Extra Ball S.A. yapmaktadır. Blas Armoa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Tigre futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Tigre takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Blas Armoa'nin Club Atlético Tigre ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Blas Armoa Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Blas Armoa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Blas Armoa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blas Armoa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2017 yılında Luqueño

24 Ağu 2020 yılında FC Juárez

31 Aralık 2021 yılında Luqueño

13 Şubat 2022 yılında Tigre

31 Aralık 2022 yılında Luqueño

3 Ocak 2023 yılında Tigre

Blas Armoa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blas Armoa şuan Club Atlético Tigre takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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