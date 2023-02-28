Blas Caceres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blas Caceres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blas Caceres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blas Caceres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blas Caceres 1 Temmuz 1989 tarihinde Itacurubí de la Cordillera şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Blas Antonio Cáceres Garay şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blas Caceres Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EagleEye yapmaktadır. Blas Caceres, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sportivo Ameliano futbol takımında oynamaktadır. Sportivo Ameliano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Blas Caceres'nin Sportivo Ameliano ile sözleşmesi 1 Temmuz 2023 tarihinde bitmektedir.

Blas Caceres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blas Caceres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blas Caceres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blas Caceres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Olimpia

1 Ağustos 2011 yılında Guaraní

1 Ocak 2013 yılında Olimpia

15 Temmuz 2013 yılında Sol de América

30 Haziran 2014 yılında Olimpia

1 Temmuz 2014 yılında General Diaz

31 Aralık 2014 yılında Olimpia

1 Ocak 2015 yılında Cerro Porteño

1 Ocak 2016 yılında Vélez Sarsfield

30 Haziran 2017 yılında Cerro Porteño

1 Temmuz 2017 yılında Patronato

4 Temmuz 2018 yılında General Diaz

1 Ocak 2019 yılında Libertad

24 Ocak 2022 yılında Sport Recife

31 Aralık 2022 yılında Libertad

1 Ocak 2023 yılında CS Ameliano

30 Haziran 2023 yılında Libertad

Blas Caceres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blas Caceres şuan Sportivo Ameliano takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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