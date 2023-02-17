Blas Riveros kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blas Riveros Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blas Riveros adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blas Riveros Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blas Riveros 3 Şubat 1998 tarihinde Itauguá şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Blás Miguel Riveros Galeano şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blas Riveros Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini La Squadra Sports yapmaktadır. Blas Riveros, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bröndby IF futbol takımında oynamaktadır. Bröndby IF takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Blas Riveros'nin Bröndby IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Blas Riveros Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blas Riveros isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Blas Riveros Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blas Riveros futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Olimpia

1 Temmuz 2016 yılında FC Basel

5 Ekim 2020 yılında Bröndby IF

Blas Riveros Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blas Riveros şuan Bröndby IF takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Blas Riveros Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Club Olimpia

Paraguay takımında 15 numaralı formasıyla 28 Mayıs 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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