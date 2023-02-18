Blaz Baligac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blaz Baligac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blaz Baligac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blaz Baligac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blaz Baligac 25 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blaz Baligac Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Blaz Baligac, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ND Beltinci futbol takımında oynamaktadır. ND Beltinci takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Blaz Baligac'nin ND Beltinci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Blaz Baligac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blaz Baligac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blaz Baligac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blaz Baligac futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Beltinci

Blaz Baligac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blaz Baligac şuan ND Beltinci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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