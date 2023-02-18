Blaz Boskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blaz Boskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Blaz Boskovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Blaz Boskovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Blaz Boskovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blaz Boskovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blaz Boskovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blaz Boskovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blaz Boskovic 15 Aralık 2001 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Blaž Bošković şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blaz Boskovic Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ARGENTUM SPORT yapmaktadır. Blaz Boskovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Blaz Boskovic'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Blaz Boskovicboyu ve yaşı kaç

Blaz Boskovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blaz Boskovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Blaz Boskovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blaz Boskovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Zr. Mostar U19

1 Temmuz 2020 yılında Zrinjski Mostar

23 Şubat 2021 yılında HSK Posusje

30 Haziran 2021 yılında Zrinjski Mostar

11 Ağu 2021 yılında GOSK Gabela

30 Mayıs 2022 yılında Zrinjski Mostar

14 Temmuz 2022 yılında NK Lokomotiva

Blaz Boskovic kimdir

Blaz Boskovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blaz Boskovic şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Blaz Boskovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 5 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Blaz Boskovic nereli

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