Blaz Kramer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blaz Kramer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blaz Kramer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blaz Kramer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blaz Kramer 1 Haziran 1996 tarihinde Celje şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Blaž Kramer şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blaz Kramer Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Goran Durdic yapmaktadır. Blaz Kramer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Legia Varşova futbol takımında oynamaktadır. Legia Varşova takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Blaz Kramer'nin Legia Varşova ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Blaz Kramer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/blazkramer

Blaz Kramer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blaz Kramer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Blaz Kramer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blaz Kramer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sampion Celje

14 Temmuz 2016 yılında NK Aluminij

7 Temmuz 2017 yılında Wolfsburg II

1 Temmuz 2019 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2022 yılında Legia Varşova

Blaz Kramer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blaz Kramer şuan Legia Varşova takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Blaz Kramer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

NK Simer Sampion Celje (2010-2014)

Slovenya takımında 11 numaralı formasıyla 6 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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