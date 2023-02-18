Blaz Stopar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blaz Stopar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blaz Stopar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blaz Stopar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blaz Stopar 27 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blaz Stopar Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DV Football Agency yapmaktadır. Blaz Stopar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Krsko futbol takımında oynamaktadır. NK Krsko takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Blaz Stopar'nin NK Krsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Blaz Stopar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blaz Stopar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blaz Stopar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blaz Stopar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında NK Olimpija U17

1 Temmuz 2019 yılında Olimpija U19

1 Temmuz 2021 yılında NK Krsko

Blaz Stopar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blaz Stopar şuan NK Krsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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