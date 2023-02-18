Blaz Urh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blaz Urh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blaz Urh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blaz Urh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blaz Urh 7 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Blaž Urh şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blaz Urh Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Blaz Urh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Nafta 1903 futbol takımında oynamaktadır. NK Nafta 1903 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Blaz Urh'nin NK Nafta 1903 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Blaz Urh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blaz Urh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blaz Urh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blaz Urh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında NK Domzale

12 Şubat 2019 yılında NK Dob

30 Haziran 2019 yılında NK Domzale

1 Temmuz 2019 yılında NK Bravo

17 Şubat 2020 yılında NK Brda

10 Ağu 2020 yılında NK Brezice 1919

15 Temmuz 2021 yılında Tabor Sezana

1 Temmuz 2022 yılında NK Nafta 1903

Blaz Urh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blaz Urh şuan NK Nafta 1903 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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