Blaz Vrhovec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blaz Vrhovec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blaz Vrhovec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blaz Vrhovec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blaz Vrhovec 20 Şubat 1992 tarihinde Ljubljana şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.Gerçek adı da Blaž Vrhovec şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blaz Vrhovec Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. Blaz Vrhovec, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Górnik Zabrze futbol takımında oynamaktadır. Górnik Zabrze takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Blaz Vrhovec'nin Górnik Zabrze ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Blaz Vrhovec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blaz Vrhovec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blaz Vrhovec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blaz Vrhovec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında NK Interblock

1 Temmuz 2012 yılında NK Celje

1 Temmuz 2016 yılında NK Maribor

14 Ocak 2022 yılında Anorthosis

2 Eylül 2022 yılında Górnik Zabrze

Blaz Vrhovec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blaz Vrhovec şuan Górnik Zabrze takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Blaz Vrhovec Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nk Interblock Ljubljana (-2011)

Slovenya takımında 22 numaralı formasıyla 23 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Slovenya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 29 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Slovenya U19 takımında 13 numaralı formasıyla 7 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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