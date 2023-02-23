Blazej Szczepanek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blazej Szczepanek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blazej Szczepanek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blazej Szczepanek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blazej Szczepanek 20 Mart 2001 tarihinde Kielce şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Polonya uyrukludur.Gerçek adı da Błażej Szczepanek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blazej Szczepanek Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP United yapmaktadır. Blazej Szczepanek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Miedz Legnica futbol takımında oynamaktadır. Miedz Legnica takımına 28 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Blazej Szczepanek'nin Miedz Legnica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Blazej Szczepanek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blazej Szczepanek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blazej Szczepanek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blazej Szczepanek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2018 yılında Odra Wodzislaw

25 Temmuz 2019 yılında Stal Rzeszow

26 Temmuz 2021 yılında Sandecja

30 Haziran 2022 yılında Stal Rzeszow

2 Eylül 2022 yılında M. Legnica II

28 Ekim 2022 yılında Miedz Legnica

Blazej Szczepanek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blazej Szczepanek şuan Miedz Legnica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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