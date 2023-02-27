Bleart Tolaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bleart Tolaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bleart Tolaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bleart Tolaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bleart Tolaj 7 Şubat 2000 tarihinde Deçan şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bleart Tolaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bleart Tolaj, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Malisheva futbol takımında oynamaktadır. FC Malisheva takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bleart Tolaj'nin FC Malisheva ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bleart Tolaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bleart Tolaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Bleart Tolaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bleart Tolaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2018 yılında Hajduk U19

1 Temmuz 2019 yılında Hajduk Split II

1 Temmuz 2021 yılında FC Prishtina

11 Temmuz 2022 yılında FC Malisheva

Bleart Tolaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bleart Tolaj şuan FC Malisheva takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.