Bledar Lila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bledar Lila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bledar Lila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bledar Lila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bledar Lila 19 Ekim 2000 tarihinde Peqin şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bledar Lila Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Egnatia futbol takımında oynamaktadır. KF Egnatia takımına 24 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Bledar Lila'nin KF Egnatia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bledar Lila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bledar Lila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bledar Lila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bledar Lila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Shkumbini Peqin

23 Ocak 2020 yılında KS Besa

24 Ağustos 2021 yılında KF Egnatia

Bledar Lila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bledar Lila şuan KF Egnatia takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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