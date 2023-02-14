Bledian Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bledian Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bledian Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bledian Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bledian Krasniqi 17 Haziran 2001 tarihinde Zürich şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen İsviçre,Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bledian Krasniqi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IFM yapmaktadır. Bledian Krasniqi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zürich futbol takımında oynamaktadır. FC Zürich takımına 3 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Bledian Krasniqi'nin FC Zürich ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bledian Krasniqi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/blediankrasniqi

Bledian Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bledian Krasniqi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bledian Krasniqi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bledian Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Zürich U18

3 Temmuz 2018 yılında FC Zürich

1 Temmuz 2019 yılında FC Wil 1900

30 Haziran 2021 yılında FC Zürich

Bledian Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bledian Krasniqi şuan FC Zürich takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bledian Krasniqi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Zürich (2009-2018)

İsviçre U21 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

İsviçre U20 takımında 17 numaralı formasıyla 7 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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