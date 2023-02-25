Bleiner Agron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bleiner Agron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bleiner Agron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bleiner Agron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bleiner Agron 24 Şubat 2001 tarihinde Bogotá şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Bleiner David Agrón Mosquera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bleiner Agron Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bleiner Agron, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bleiner Agron'nin CS Emelec ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Bleiner Agron Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bleiner Agron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bleiner Agron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bleiner Agron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2020 yılında CD La Equidad

14 Ocak 2023 yılında CS Emelec

31 Aralık 2023 yılında CD La Equidad

Bleiner Agron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bleiner Agron şuan CS Emelec takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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