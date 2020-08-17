Blend Baftiu kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı iddia edilen isim Blend Baftiu, futbol gündeminde yerini aldı. Kosova basını bu haberi duyurmuştu. İşte genç futbolcunun hayatı ve futbol kariyeri hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

BLEND BAFTİU KİMDİR?

Blend Baftiu 17 Şubat 1998 yılında Kosova'nın Priştine kentinde dünyaya geldi. Ülkesinde alt yaş gruplarında forma giyen Arnavutluk, 2015 yılında Arnavutluk ekiplerinden KF Skenderbeu'nun altyapısına transfer edildi. 1 sezon sonra ülkesine ve eski takıman geri dönen genç futbolcu, 2017'de Flamurtari'ye kiralandıktan sonra bedelsiz olarak Ballkani'nin yolunu tuttu.

Geçtiğimiz sezon 22 gol, 7 asistlik performansıyla harika bir sezon geçiren Baftiu, 10 numara ve santrfor olarak görev alıyor. Piyasa değeri 300 bin euro olan 23 yaşındaki futbolcunun kulübü Ballkani ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Aynı zamanda Arnavutluk vatandaşı olan Blend Baftiu, Kosova U21 milli takımı için 3 maça çıkarken 1 gol attı.

Blend Baftiu'nun adı Fenerbahçe dışında Rapid Wien ile de anılıyor.