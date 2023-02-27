Blend Baftiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blend Baftiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blend Baftiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blend Baftiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blend Baftiu 17 Şubat 1998 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kosova,Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blend Baftiu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Blend Baftiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Drita Gjilan futbol takımında oynamaktadır. FC Drita Gjilan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Blend Baftiu'nin FC Drita Gjilan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Blend Baftiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blend Baftiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blend Baftiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blend Baftiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Skënderbeu U19

1 Temmuz 2016 yılında FC Prishtina

1 Ağustos 2017 yılında KF Flamurtari

31 Ocak 2018 yılında FC Prishtina

1 Temmuz 2018 yılında FC Ballkani

1 Temmuz 2022 yılında FC Drita

Blend Baftiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blend Baftiu şuan FC Drita Gjilan takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Blend Baftiu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Prishtina, KF Ramiz Sadiku Prishtinë

Kosova takımında 18 numaralı formasıyla 12 Ocak 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Kosova U21 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

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