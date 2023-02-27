Blend Jakupi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blend Jakupi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Blend Jakupi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Blend Jakupi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.