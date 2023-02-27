Blend Jakupi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blend Jakupi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blend Jakupi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Blend Jakupi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Blend Jakupi 7 Şubat 2001 tarihinde Gjilan şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Blend Jakupi Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına - tarihinde katılmıştır. Blend Jakupi'nin SC Gjilani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Blend Jakupi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Blend Jakupi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Blend Jakupi şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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