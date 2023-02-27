Blendrit Krasniqi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blendrit Krasniqi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blendrit Krasniqi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Blendrit Krasniqi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Blendrit Krasniqi 31 Ocak 2006 tarihinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Blendrit Krasniqi Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Blendrit Krasniqi'nin FC Prishtina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Blendrit Krasniqi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Blendrit Krasniqi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Ocak 2023 yılında FC Prishtina
Blendrit Krasniqi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Blendrit Krasniqi şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Blendrit Krasniqi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kosova U17 takımında 15 numaralı formasıyla 11 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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