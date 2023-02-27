Bleon Sekiraqa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bleon Sekiraqa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bleon Sekiraqa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bleon Sekiraqa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bleon Sekiraqa 17 Ekim 2000 tarihinde Lluzhan, Podujevë şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kosova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bleon Sekiraqa Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4FC yapmaktadır. Bleon Sekiraqa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Trepca 89 futbol takımında oynamaktadır. KF Trepca 89 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Bleon Sekiraqa'nin KF Trepca 89 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bleon Sekiraqa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bleon Sekiraqa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bleon Sekiraqa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bleon Sekiraqa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ağustos 2019 yılında FC Ballkani

10 Ocak 2021 yılında FC Malisheva

30 Haziran 2021 yılında FC Ballkani

5 Şubat 2022 yılında KF Drenica

1 Temmuz 2022 yılında KF Trepca 89

Bleon Sekiraqa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bleon Sekiraqa şuan KF Trepca 89 takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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