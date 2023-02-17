Blerim İseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blerim İseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Blerim İseni kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Blerim İseni ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Blerim İseni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blerim İseni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blerim İseni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blerim İseni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blerim İseni 7 Eylül 1999 tarihinde Lausanne şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İsviçre,Kosova uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blerim İseni Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Blerim İseni, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Bavois futbol takımında oynamaktadır. FC Bavois takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Blerim İseni'nin FC Bavois ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Blerim İseniboyu ve yaşı kaç

Blerim İseni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blerim İseni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Blerim İseni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blerim İseni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Stade-Lausanne

1 Ocak 2017 yılında Stade-Lausanne

9 Ocak 2020 yılında FC Bavois

30 Haziran 2021 yılında Stade-Lausanne

20 Temmuz 2021 yılında FC Bavois

Blerim İseni kimdir

Blerim İseni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blerim İseni şuan FC Bavois takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FC Lausanne-Sport, FC Stade-Lausanne-Ouchy

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Blerim İseni nereli

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