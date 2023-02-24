Blerim Kotobelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Blerim Kotobelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Blerim Kotobelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Blerim Kotobelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Blerim Kotobelli 10 Ağustos 1992 tarihinde Skrapar şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Blerim Kotobelli Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EFA yapmaktadır. Blerim Kotobelli, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Teuta futbol takımında oynamaktadır. KF Teuta takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Blerim Kotobelli'nin KF Teuta ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Blerim Kotobelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Blerim Kotobelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Blerim Kotobelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Blerim Kotobelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında AE Larisa

1 Temmuz 2011 yılında Kulüpsüz

31 Ağustos 2013 yılında O. Tirana

2 Eylül 2013 yılında KF Tirana

20 Ağustos 2014 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2017 yılında FK Partizani

18 Temmuz 2018 yılında Flamurtari FC

15 Ağustos 2019 yılında FK Kukësi

1 Temmuz 2021 yılında KF Teuta

Blerim Kotobelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Blerim Kotobelli şuan KF Teuta takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Blerim Kotobelli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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